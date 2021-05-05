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Українські військові на Донбасі знешкодили ворожий БПЛА

Середа, 5 травня 2021, 07:51

Протягом доби 4 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню і один раз із початку доби 5 травня.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Поблизу Водяного ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

Двічі противник відкривав вогонь біля Красногорівки з мінометів 120-го калібру та зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Авдіївки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій українських захисників із великокаліберних кулеметів, а біля селища Луганське – ще й із гранатометів різних систем.

У районі населених пунктів Новолуганське, Зайцеве, Шуми, Південне, Залізне, Кримське, Торецьк та Новгородське був помічений проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Безпілотник був своєчасно подавлений засобами РЕБ.

Станом на 7 годину ранку 5 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Так, неподалік населеного пункту Майорськ ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООСвійна


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