Глави МЗС країн G7 найдовше обговорювали Китай та Росію

На зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи семи найбільше уваги було приділено Росії та Китаю, обговорювалась також ситуація в Україні.

Про це заявив представник Державного департаменту США, повідомляє "Європейська правда".

"Ми розпочали о 8:45 ранку і пройшли півтори години обговорення Китаю, а потім були менші сесії, 30-хвилинні сесії щодо М’янми, Лівії та Сирії; півтори години було обговорення Росії, включаючи врегулювання в Україні і Білорусі; 30 хвилин щодо Афганістану, і це завершило сесію міністрів" - сказав він.

Міністри закордонних справ із багатих індустріальних країн зібралися у вівторок у Лондоні на свою першу за останні два роки очну зустріч.

Приймаюча країна Британія прагнула показати, що клуб багатих країн все ще має вплив у швидко мінливому світі, і попередила, що дедалі агресивніші позиції Росії, Китаю та Ірану створюють виклик демократичному суспільству та міжнародному верховенству права.

Варто зазначити, що після зустрічі G7 держсекретар США відвідає Україну. Детальніше про очікування від візиту – у відеоблозі "Європейської правди".