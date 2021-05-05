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Забанений у соцмережах Трамп запустив власний сайт

Середа, 5 травня 2021, 11:01

Дональд Трамп запустив новий "комунікаційний" веб-сайт, який стверджує, що буде публікувати контент "прямо з робочого столу" експрезидента США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Twitter забанив Трампа, а Facebook та YouTube призупинили його акаунти після заворушень у Капітолії в січні.

Відтоді колишній президент публікує заяви у формі пресрелізів, які тепер буде розміщено на новому веб-сайті.

Користувачі зможуть лайкати публікації - а також ділитися ними в акаунтах Twitter і Facebook.

Повідомлення про новий сайт з’явилося за день до того, як наглядова рада Facebook має прийняти рішення про те, щоб назавжди заблокувати Трампа.

Старший радник Трампа Джейсон Міллер раніше заявляв, що має бути запущена нова платформа соціальних мереж. "Ця нова платформа буде великою", - сказав він у березні.

Але у вівторок Міллер написав у Twitter, що новий веб-сайт не є соцмережею.

"Ми отримаємо додаткову інформацію на цьому фронті найближчим часом", - сказав він.

Як повідомляється, веб-сайт створений Campaign Nucleus, компанією з цифрових послуг, створеною колишнім менеджером кампанії Трампа Бредом Парскале.

Кілька публікацій на сайті повторюють твердження про фальсифікацію минулорічних президентських виборів.



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