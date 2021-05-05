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Квітень у столиці був холоднішим, ніж зазвичай

Середа, 5 травня 2021, 13:26

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура квітня у Києві становила +8,0°, що на 2° нижче за кліматичну норму.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія ім. Срезневського

Дослівно: "Найхолодніше було 8 квітня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 0,5°С, а найтепліше – 30 числа, коли максимальна температура піднялась до +22 градуси.

Опадів на проспекті Науки випало близько до норми – 45 мм, що на 3 мм більше за середні багаторічні показники".

Нагадаємо: Квітень у Києві почався з температурного рекорду.

Українська правда
Теми: Київпогода


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