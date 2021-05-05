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В Києві за добу 16 людей померли від COVID

Середа, 5 травня 2021, 13:56

За добу 4 травня у столиці виявили 143 нових хворих на коронавірус, 16 людей померли.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "143 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 16 людей. Усього за період пандемії в місті 4697 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 196 735".

Деталі: Зазначається, що захворіли 88 жінок віком від 18 до 84 років і 44 чоловіки віком від 22 до 87 років, а також п’ять дівчаток від 1 до 15 років та шість хлопчиків віком від 1 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 39 хворих на коронавірус, а також 152 пацієнти з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужали минулої доби 38 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому, Шевченківському та Дніпровському районах.

Нагадаємо:

  • Станом на 5 травня від початку кампанії дві дози вакцин отримали 303 людини, з яких дві людини отримали першу дозу за кордоном. Всього щеплено 759 434 людини.
  • За добу 4 травня 2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні, госпіталізували 1 671 хворого, померла 161 людина, одужали 7 728 осіб.

Українська правда
Теми: Київкоронавірусепідемія


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