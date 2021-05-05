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Епідемія йде на спад 6-й тиждень, із червоної зони можуть вийти ще 3 області

Середа, 5 травня 2021, 14:40

Епідемічна ситуація стабілізується шостий тиждень поспіль, із червоної зони епідемічної небезпеки незабаром можуть вийти Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді під головуванням Володимира Зеленського, Офіс президента

Деталі: За словами голови уряду, всього для хворих на COVID-19 виділено 77 тисяч ліжок. Забезпечені подачею кисню – 68 264. Зайнято на сьогодні 33 292 ліжка.

Прем’єр-міністр повідомив, що наразі шість областей залишаються у "червоній" зоні. 

Після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з "червоної" зони можуть бути виведені Харківська, Хмельницька та Чернігівська області, оскільки в них усі показники відповідають встановленим критеріям. 

Після цього "червоний" рівень епідемічної небезпеки залишиться у трьох областях: Сумській, Полтавській і Запорізькій.

Учасники наради погодилися, що хоча ситуація із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні покращується, необхідно прискорювати темпи вакцинації

Теми: Covid-2019коронавірусШмигаль МОЗ


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