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Біля російського кордону знайшли сумки з парашутами

Середа, 5 травня 2021, 15:19

Військовослужбовці Луганського прикордонного загону виявили неподалік кордону з РФ чотири сумки з парашутами.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Дослівно: "Під час патрулювання державного рубежу прикордонники помітили чотирьох осіб. Троє рухалися неподалік від державного кордону на території РФ, а одна особа - на території України. 

На зазначений напрямок негайно висунулась група реагування одного з підрозділів охорони державного кордону.

В ході подальших пошукових дій прикордонники виявили чотири сумки. Вони знаходилися в очереті неподалік від державного кордону. Оглянувши знахідку, правоохоронці виявили в ній чотири парашути, які згодом передали співробітникам компетентних правоохоронних органів України".

Деталі: Правоохоронці розпочали досудове розслідування за статтею "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю".

 
 

Українська правда
Теми: Прикордонна службаРосіяконтрабанда


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