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Німеччина встановить більш амбітні цілі скорочення викидів вуглецю

Середа, 5 травня 2021, 16:04

Німеччина планує більш амбітні цілі щодо скорочення викидів вуглецю, прагнучи встановити за мету скорочення на 65% до 2030 року і на 88% до 2040 року.

Про це заявив у середу міністр фінансів Олаф Шольц, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Відповідно до нових цілей Німеччина також буде прагнути до майже нульових викидів до 2045 року, що на п'ять років раніше, ніж планувалося спочатку.

"Кожне десятиліття кожне покоління бере на себе відповідальність", - прокоментувала плани міністр з питань довкілля Свенья Шульце.

Минулого тижня Конституційний суд Німеччини задовольнив позов екоактивістів, яким вони вимагали від уряду посилити вимоги закону для захисту клімату, ухваленого у 2019 році.

Суд заявив, що уряд не вказав, яким чином він знизить викиди вуглецю після 2030 року майже до нуля до 2050 року, і що це несправедливо лягає тягарем на майбутні покоління.

Канцлерка Ангела Меркель очікує, що реформа закону про зміну клімату буде внесена в кабінет міністрів на наступному тижні, повідомили агентству Reuters у вівторок два джерела.

Закон 2019 року, погоджений після довгих суперечок між консерваторами Меркель і їх партнерами по коаліції, соціал-демократами, включав зобов'язання скоротити викиди CO2 як мінімум на 55% до 2030 року в порівнянні з базовим рівнем 1990 року.

Він також має на меті до 2050 року практично повністю скоротити викиди CO2.

Теми: НімеччинаекологіяЄвропа
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