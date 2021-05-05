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Мюнхенська очна конференція з безпеки не відбудеться через пандемію

Середа, 5 травня 2021, 18:25
Мюнхенська очна конференція з безпеки не відбудеться через пандемію
Фото trend.az

Мюнхенська конференція з питань безпеки, яка, як очікувалося, мала відбутися за фізичної присутності глав держав та урядів влітку, не відбудеться. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо німецькому виданню Bild від офіційного представника заходу Крістіана Тільса. 

"Ризик для нас дуже великий. Ніхто не може передбачити, як буде розвиватися ситуація з коронавірусом. Фізична конференція неможлива", - заявив Тільс.

Мюнхенська конференція з питань безпеки повинна була проходити впродовж двох днів за участю глав держав і урядів з усього світу в червні або в липні.

Мюнхенська конференція початково мала відбутися очно в лютому, але через епідемію її скасували і провели захід в обмеженому онлайн-форматі. 

Очікувалося, що "фізична" конференція у її традиційній формі відбудеться пізніше цього року.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинакоронавірус
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