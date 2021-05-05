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Харків’янин звернувся до ОАСК: хоче російську вакцину і звільнення Степанова

Середа, 5 травня 2021, 19:05
Харків’янин звернувся до ОАСК: хоче російську вакцину і звільнення Степанова
Фото з Facebook Степанова

Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов жителя Харкова, який хоче, щоб в Україні була доступна російська COVID-вакцина "Спутник", а керівник МОЗ Максим Степанов подав у відставку.

Джерело: сайт ОАСК

Дослівно: "Позивач просить суд зобов’язати МОЗ, як центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, вжити заходи для забезпечення громадян, які бажають вакцинуватися проти коронавірусної інфекції вакциною "Спутник V", доступом до цієї вакцини".

Деталі: Серед інших вимог позову – зобов’язати Максима Степанова написати заяву про складення повноважень міністра охорони здоров’я.

Зазначається, що наразі суд вирішує питання про відкриття провадження у справі.

Що було раніше: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вкотре заявив, що Росія поширює у світі фейки про інші вакцини, щоб проштовхнути власний "Спутник", але в Україні російської вакцини не буде.

Українська правда

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Теми: ОАСКМОЗвакцинаціяСтепанов
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