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В ЄС обговорюють створення військових сил швидкого реагування

Середа, 5 травня 2021, 19:09

14 країн Європейського Союзу, включаючи Німеччину і Францію, запропонували створити військові сили швидкого реагування, які могли б застосовуватися на ранньому етапі міжнародних криз.

Про це агентству Reuters сказав у середу високопоставлений чиновник ЄС, повідомляє "Європейська правда".

За словами чиновника, країни заявляють, що ЄС повинен створити бригаду з 5 тисяч солдатів, можливо, підкріплену кораблями і літаками, щоб допомогти демократичним іноземним урядам, які потребують термінової допомоги.

Міністри оборони ЄС обговорять цю ідею в четвер на черговій зустрічі під головуванням глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, який дорікає блоку в небажанні більш активно втручатися за кордоном, особливо в таких державах, як Лівія.

До 14 країн належать: Австрія, Бельгія, Кіпр, Чехія, Німеччина, Греція, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Словенія та Іспанія.

Вперше почавши обговорення в 1999 році, ЄС в 2007 році створив дієздатну систему бойових груп чисельністю 1500 осіб для реагування на кризи, але вони ніколи не використовувалися. 

Ці бойові групи тепер можуть скласти основу так званих сил першого входу, що є частиною нового імпульсу до посилення обороноздатності ЄС.

З цього року у Євросоюзу є загальний бюджет для спільної розробки озброєнь, він також розробляє військову доктрину на 2022 рік.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄС
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