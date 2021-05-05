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Поліція попередила про спецнавчання: просить жителів не лякатись

Середа, 5 травня 2021, 20:39
Фото НПУ

Поліція Київської області попереджає мешканців, що 5-7 травня проведе планові навчання для перевірки роботи правоохоронців в екстремальних ситуаціях.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "Увага! Поліція Київщини попереджає про планові навчання. Поліція відпрацьовуватиме дії під час проведення спеціальних поліцейських операцій. Просимо мешканців зберігати спокій".

Деталі: Навчання пройдуть на території Вишгородського, Броварського та Бориспільського районів.

Зазначається, що їх проводять з метою перевірки готовності поліцейських діяти в екстремальних ситуаціях та вдосконалення професійної підготовки, щоб ефективніше дбати про безпеку громадян.

Українська правда
Теми: поліціяКиївська область


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