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Міністри G7 домовились про стримування РФ на тлі її дій щодо України - Bloomberg

Середа, 5 травня 2021, 21:10

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" висловили занепокоєння з приводу великого нарощування Росією військ біля кордонів України. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у проєкті комюніке за підсумками зустрічів міністрів у Лондоні, який є у розпорядженні агентства Bloomberg.

Документ підкреслює дії Росії з "підриву демократичних систем інших країн, її зловмисну гіперактивність і використання дезінформації". 

"Ми підтверджуємо нашу зацікавленість в стабільних і передбачуваних відносинах з Росією. Проте ми продовжимо зміцнювати наші колективні можливості і можливості наших партнерів для протидії і стримування поведінки Росії, яка загрожує заснованому на правилах міжнародному порядку, в тому числі в галузі безпеки кіберпростору і дезінформації", - йдеться у проєкті заяви міністрів.

"Група семи" знову закликала Росію розслідувати використання хімічної зброї для отруєння Алексєя Навального.

Як повідомлялося, на зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи семи найбільше уваги було приділено Росії та Китаю, обговорювалась також ситуація в Україні.

Теми: G7


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