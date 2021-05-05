Новини 5 травня: Вірастюк без мандата, свіжі політичні рейтинги

Вірастюка не зареєстрували нардепом, Президентський рейтинг Зеленського зріс, — актуальні новини 5 травня.

Про невизнання Вірастюка нардепом

Центральна виборча комісія не підтримала реєстрацію народним депутатом кандидата від партії "Слуга народу" Василя Вірастюка.

У партії "Слуга народу" вважають, що політичні опоненти всіляко намагаються відтермінувати визначення Василя Вірастюка переможцем на виборах народного депутата на 87 окрузі.

Про свіжі політичні рейтинги

Чинний глава держави Володимир Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу, при цьому, порівняно з лютим його підтримка зросла.

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то 5% бар’єр подолали би 5 партій, а найбільшу підтримку мала би "Слуга народу".

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