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Затриманому ФСБ Єсипенку інкримінують ще одну статтю

Четвер, 6 травня 2021, 03:03
ФСБ РФ

Затриманому в окупованому Росією Криму фрілансеру Владиславу Єсипенку інкримінують ще одну статтю – щодо незаконного придбання та носіння зброї або боєприпасів.

Джерело: дружина Єсипенка Катерина "Кримській правозахисній групі"

Деталі: Як зазначається, до звинувачення Єсипенка додалася ст. 222 КК РФ (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів).

Раніше журналіста звинувачували тільки по ст. 223-1. КК РФ (незаконне виготовлення вибухових речовин, незаконні виготовлення, переробка або ремонт вибухових пристроїв).

Передісторія:

  • 16 березня в Росії повідомили, що в Криму ФСБ затримала росіянина Єсипенка В.Л., який начебто збирав інформацію про місця масового перебування людей і мав у своєму автомобілі вибуховий пристрій. В ФСБ заявили, що стосовно Єсипенка порушено кримінальну справу.
  • Сам Єсипенко начебто розповів, що інформацію він збирав за завданням офіцера діючого резерву 8 відділу 5 департаменту Служби зовнішньої розвідки України полковника Кравчука.
  • МЗС України вимагає у Росії відпустити Єсипенка.Також затримання Єсипенка засудило посольство США у Києві.
  • 24 березня стало відомо, що співробітники ФСБ два дні катували Єсипенка струмом. Таким чином ФСБ змусила Єсипенка дати свідчення і озвучити їх в інтерв'ю з генеральним продюсером місцевого телеканалу "Крим24" Олегом Крючковим. В інтерв'ю Єсипенко каже, що перевозив у своїй машині вибуховий пристрій, а також відправляв зняті в Криму відео в редакцію "КримРеалії" і в Службу зовнішньої розвідки України.
  • Також співробітники ФСБ незаконно відібрали слину Єсипенка для проведення біологічної експертизи.

Теми: КримРосія


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