Затриманому ФСБ Єсипенку інкримінують ще одну статтю

Затриманому в окупованому Росією Криму фрілансеру Владиславу Єсипенку інкримінують ще одну статтю – щодо незаконного придбання та носіння зброї або боєприпасів.

Джерело: дружина Єсипенка Катерина "Кримській правозахисній групі"

Деталі: Як зазначається, до звинувачення Єсипенка додалася ст. 222 КК РФ (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів).

Раніше журналіста звинувачували тільки по ст. 223-1. КК РФ (незаконне виготовлення вибухових речовин, незаконні виготовлення, переробка або ремонт вибухових пристроїв).

Передісторія: