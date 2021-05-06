Затриманому ФСБ Єсипенку інкримінують ще одну статтю
Четвер, 6 травня 2021, 03:03
Затриманому в окупованому Росією Криму фрілансеру Владиславу Єсипенку інкримінують ще одну статтю – щодо незаконного придбання та носіння зброї або боєприпасів.
Джерело: дружина Єсипенка Катерина "Кримській правозахисній групі"
Деталі: Як зазначається, до звинувачення Єсипенка додалася ст. 222 КК РФ (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів).
Раніше журналіста звинувачували тільки по ст. 223-1. КК РФ (незаконне виготовлення вибухових речовин, незаконні виготовлення, переробка або ремонт вибухових пристроїв).
Передісторія:
- 16 березня в Росії повідомили, що в Криму ФСБ затримала росіянина Єсипенка В.Л., який начебто збирав інформацію про місця масового перебування людей і мав у своєму автомобілі вибуховий пристрій. В ФСБ заявили, що стосовно Єсипенка порушено кримінальну справу.
- Сам Єсипенко начебто розповів, що інформацію він збирав за завданням офіцера діючого резерву 8 відділу 5 департаменту Служби зовнішньої розвідки України полковника Кравчука.
- МЗС України вимагає у Росії відпустити Єсипенка.Також затримання Єсипенка засудило посольство США у Києві.
- 24 березня стало відомо, що співробітники ФСБ два дні катували Єсипенка струмом. Таким чином ФСБ змусила Єсипенка дати свідчення і озвучити їх в інтерв'ю з генеральним продюсером місцевого телеканалу "Крим24" Олегом Крючковим. В інтерв'ю Єсипенко каже, що перевозив у своїй машині вибуховий пристрій, а також відправляв зняті в Криму відео в редакцію "КримРеалії" і в Службу зовнішньої розвідки України.
- Також співробітники ФСБ незаконно відібрали слину Єсипенка для проведення біологічної експертизи.