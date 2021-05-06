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Від COVID вже вакцинували 784 тисячі українців

Четвер, 6 травня 2021, 08:40

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення від коронавірусу отримали 783 812 людей.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, дані РНБО

Деталі: При цьому завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 419 осіб.

За минулу добу, 5 травня, вперше вакцину вкололи 24 494 людям. Лідери з вакцинації Київ (5 608), Дніпропетровщина (2 583) і Київщина (1 886). Найменше щеплювали – в Полтавській (72), Волинській (196) і Чернівецькій областях (313).

 

Останнім часом найбільше людей щепили 29 квітня. Тоді першу дозу вакцини отримали 73 256 українців, другу – 120.

Нагадаємо: За добу 5 травня 6 038 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні, госпіталізували 1 849 хворих, померли 374 людини, а одужали понад 14 тисяч.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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