На Донбасі 19 обстрілів за добу, двоє бійців ЗСУ поранені

Протягом доби 5 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, двоє військових Збройних сил поранені.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу Водяного окупанти 5 разів відкривали вогонь з артилерійських установок 152 та 122 калібрів, мінометів 120 та 82-го калібрів та гранатометів різних систем.

З мінометів 120 калібру та артилерійських установок 122 калібру російські окупанти здійснили обстріл біля населеного пункту Південне. Неподалік селища Новоолександрівка противник вів вогонь із мінометів 82-го калібру, а біля Новозванівки – ще й з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Майорськ ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Новотошківське російські загарбники два рази застосовували у бік позицій наших захисників гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Двічі у районі Новомихайлівки та Кам’янки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Біля Причепилівки окупанти два рази відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, ручних протитанкових та підствольних гранатометів. У передмісті населених пунктів Піски та Гнутове ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Зазначається, що два українських захисники отримали поранення. Вони у лікарні, стан задовільний.

На обстріли окупантів військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

6 травня до 7 ранку зафіксували 1 порушення "тиші" біля Новгородського – бойовики обстрілювали з мінометів.