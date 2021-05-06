Погода: синоптики прогнозують дощі та сильний вітер

В Україні у четвер пройдуть невеликі дощі, місцями грози, температура вночі 6-11°; вдень 16-21°.

Джерело: Укргідрометцентр, чий прогноз передає "Укрінформ"

Деталі: у четвер 6 травня в Україні, крім південно-східної частини, невеликі, місцями помірні дощі (вночі на високогір'ї Карпат з мокрим снігом), подекуди грози. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, на заході та півночі країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°; вдень 16-21°, у західних та північних областях 12-17°; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

У Києві та області 6 травня пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, по області місцями пориви 15-18 м/с. У столиці температура вночі 8-10°, вдень 14-16°, на Київщині вночі 6-11°, вдень 12-17°.

7 травня без опадів, вдень у західних, північних та центральних областях невеликі короткочасні дощі, грози; вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с; температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, у південних та східних областях вночі 6-11°, вдень 18-23°.

8 травня короткочасні дощі, окремі грози, вдень у західних та північних областях невеликі дощі, вночі на південному сході країни без опадів; вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних, вдень і в північних областях місцями пориви 15-20 м/с; температура вночі 5-10°, у західних областях 3-8° тепла, вдень 10-15°, на півдні та сході країни вночі 8-13°, вдень 15-20°.

У столичному регіоні 7 травня вночі без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, окремі грози; вітер південно-західний, 5-10 м/с; температура вночі 3-8°, вдень 13-18°. 8 травня вночі помірні, вдень невеликі короткочасні дощі, окремі грози; вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с; температура вночі 5-10°, вдень 10-15°.

Синоптики 9-10 травня опадів не прогнозують, лише вночі 9 травня в Україні, крім західної частини та більшості північних областей, невеликі, місцями помірні короткочасні дощі, окремі грози.

Температура вночі 1-7° тепла, в Криму, 9 травня і на крайньому сході країни до 10°; вдень 9 травня 12-18°, на Закарпатті й Прикарпатті до 21°, 10 травня 16-22°, в західних областях до 25°.

На Київщині 9-10 травня також без опадів. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 9 травня 13-18°, 10 травня 17-22°.