Венеційська комісія виступила за вирішальну роль міжнародних експертів в очищенні ВРП

Венеційська комісія на запит України опублікувала висновок щодо законопроєкту №5068 про конкурсний відбір і перевірку на доброчесність членів Вищої ради правосуддя - найвищого органу у системі суддівського самоврядування. Серед іншого, у ньому "Венеційка" рекомендує віддати вирішальну роль у відборі міжнародним експертам.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Головна ідея закону - створити Етичну раду, яка діятиме протягом 6 років і допомагатиме перевіряти кандидатів до ВРП та її чинний склад на відповідність критеріям професійної етики та доброчесності. Трьох членів Етичної ради має номінувати Рада суддів України, а ще трьох – міжнародні та іноземні організації, які надають Україні допомогу у судовій реформі та боротьбі з корупцією.

"В цілому Венеційська комісія і директорат схвалюють ідею законопроєкту 5068, оскільки він впроваджує одну з колючових рекомендацій попереднього спільного висновку: що питання доброчесності й етичності у ВРП потребує невідкладної уваги", - зазначають у висновку.

Зокрема, схвалюють, що у проєкті врахували рекомендацію щодо залучення до складу Етичної ради міжнародних експертів.

У той же час, Венеційська комісія вказує, що проєкт закону є "частковим заходом і не забезпечує повноцінної реформи судової системи", при цьому визнаючи, що ситуація з судовою системою потребує термінового реагування.

Серед іншого, у висновку Венеційська комісія рекомендує:

- встановити в законі критерії професійної етики та доброчесності - або у тексті, або з посиланням на вже існуюче українське або міжнародне законодавство, як наприклад Бангалорські принципи поведінки суддів.

- передбачити механізм на випадки, якщо Рада суддів не номінувала членів за своєю квотою.

- кандидатури на членів до Етичної ради повинні бути опубліковані на сайті Ради суддів і право подаватися на цю посаду повинні мати лише судді, які вже пройшли оцінку.

- закон повинен надавати Етичній раді значні розслідувальні повноваження для її роботи, а знахідки цього органу мають передаватися до НАБУ та НАЗК;

- "Венеційка" вказує, що положення про те, що Етична рада має завершити оцінку чинного складу ВРП за три місяці є нереалістичним терміном і його необхідно продовжити;

- Етична рада має створити має створити список кандидатів, з-поміж яких відповідальні за призначення органи можуть зробити вибір. Лише Етична рада, але не профільний комітет Верховної ради, повинні приймати рішення щодо етичності і доброчесності кандидатів;

- Міжнародним експертам рекомендують надати вирішальну роль в ухваленні рішень. Для прийняття рішення Етичною радою потрібні чотири голоси "за" (нагадаємо, із загалом 6 членів). "Венеційка" рекомендує, щоб при цьому щоб серед них було щонайменш 2 міжнародних експерти, а якщо голоси розділяться навпіл - у підсумку перевага має бути за тією позицією, яку підтримують щонайменше двоє міжнародних експертів.

Нагдаємо, у березні Україна звернулася до Венеційської комісії із проханням надання термінового висновку щодо законопроєктів, які стосуються процедури обрання членів Вищої ради правосуддя.

Раніше Європейський Союз рекомендував відкласти обрання нових членів Вищої ради правосуддя (ВРП) на з'їзді суддів до прийняття реформи ВРП.

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