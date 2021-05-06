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США ретельно стежать за військами РФ біля українського кордону – Блінкен

Четвер, 6 травня 2021, 13:15
США ретельно стежать за військами РФ біля українського кордону – Блінкен

Росія продовжує становити військову загрозу на українському кордоні, попри відведення частини особового складу і техніки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Загрози залишаються. Росія відвела частину військ, але значна частина залишається на кордоні з Україною. Росія має спроможності за досить короткий час агресивно діяти, якщо вирішить це робити. Ми ретельно спостерігаємо за ситуацією", - сказав Блінкен.

Він схвально відзначив те, що Україна стримано реагувала на провокації Росії. "Ми зосереджені на цих питаннях, це нещодавно це обговорювалося на зустрічі НАТО, а також Групи семи", - сказав Блінкен.

Держсекретар підтвердив, що США  розглядають посилення співпраці та допомоги у сфері безпеки для України.

"Ми також обговорили питання дипломатії, Мінський процес і намагаємося знайти можливості сприяння врегулюванню. Однак Росія продовжує відмовлятися від кроків назустріч. Це стосується і Криму, і Донбасу. Важливо відновити в першу чергу контроль над кордонами, територіальну цілісність і суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах", - сказав Блінкен.

Блінкен також наголосив на важливості боротьби з корупцією для подальшого просування реформ в Україні.

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Теми: СШАРосіяУкраїнакордон
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