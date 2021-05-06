Знайшли тіло прикордонника з перекинутого човна на Одещині

В Одеській області рятувальники знайшли тіло офіцера-прикордонника з човна, що перекинувся на озері Тудорове 5 травня.

Джерело: очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко у Facebook

Пряма мова: "На превеликий жаль, прикордонника майора Костянтина Коняєва, який зник внаслідок перекидання човна на озері Тудорове в Одеській області, знайшли загиблим.

Колектив відомства до кінця не хотів вірити у найгірше і продовжував сподіватися на краще. Його пошуки тривали постійно. До них, окрім прикордонників, долучилися і рятувальники ДСНС, і співробітники водної поліції, і місцеві жителі.

У цій трагічній ситуації офіцер встиг скоординувати дії всіх, хто перебував з ним у човні, що надалі допомогло трьом прикордонникам врятуватися".

Передісторія: На Одещині під час патрулювання кордону перекинувся човен з прикордонниками, троє військовослужбовців врятувалися, четвертого наразі шукають.