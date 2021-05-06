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Знайшли тіло прикордонника з перекинутого човна на Одещині

Четвер, 6 травня 2021, 14:16
Знайшли тіло прикордонника з перекинутого човна на Одещині

В Одеській області рятувальники знайшли тіло офіцера-прикордонника з човна, що перекинувся на озері Тудорове 5 травня.

Джерело: очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко у Facebook 

Пряма мова: "На превеликий жаль, прикордонника майора Костянтина Коняєва, який зник внаслідок перекидання човна на озері Тудорове в Одеській області, знайшли загиблим.

Колектив відомства до кінця не хотів вірити у найгірше і продовжував сподіватися на краще. Його пошуки тривали постійно. До них, окрім прикордонників, долучилися і рятувальники ДСНС, і співробітники водної поліції, і місцеві жителі.

У цій трагічній ситуації офіцер встиг скоординувати дії всіх, хто перебував з ним у човні, що надалі допомогло трьом прикордонникам врятуватися".

 

Передісторія: 5 травня на Одещині під час патрулювання кордону перекинувся човен з прикордонниками, троє з чотирьох військовослужбовців врятувалися.

Українська правда

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Теми: Прикордонна служба
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