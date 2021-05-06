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G7 та ЄС пообіцяли стримування у відповідь на дестабілізаційні дії Росії

Четвер, 6 травня 2021, 14:50

Країни "Великої сімки" та ЄС у спільній заяві висловили стурбованість триваючими дестабілізаційними діями Росії, у тому числі нарощуванням сил біля кордонів України, та зауважили, що вживатимуть заходів для стримання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільному комюніке міністрів закордонних справ G7 та головного дипломата ЄС. 

"Ми глибоко стурбовані продовженням безвідповідальної та дестабілізуючої поведінки Росії. Це включає масштабне нарощення сил біля українських кордонів та в протиправно анексованому Криму, зловмисну діяльність, спрямовану на підрив демократичних систем інших держав, зловмисну кібердіяльність та використання дезінформації. Ми висловлюємо повну солідарність з усіма партнерами, які постраждали від дій проти їхніх інтересів та безпеки, пов’язаних з російськими спецслужбами", - йдеться у заяві. 

Країни висловлюють жаль з приводу погіршення відносин Росії із Заходом та наголошують на важливості дотримання Віденської конвенції про дипломатичні відносини. 

Згадують також ситуацію довкола російського опозиціонера Алєксєя Навального, вимагаючи у тому числі від Росії розслідувати і належним чином пояснити, як стало можливим застосування на її території нервово-паралітичної речовини "Новічок", забороненої хімічної зброї. 

G7, крім того, висловлюють стурбованість погіршенням ситуації з правами людини в Росії та систематичним наступом на інакодумців, правозахисників, громадянське суспільство та медіа. 

"Ми наголошуємо, що зацікавлені у стабільних та передбачуваних відносинах з Росією. Водночас, ми продовжимо посилювати спроможність нашу і наших партнерів стримувати поведінку Росії, яка загрожує заснованому на правилах міжнародному порядку, включно зі сферою кібербезпеки та дезінформації", - зазначають міністри, додаючи, що продовжать взаємодіяти з РФ у питаннях спільного інтересу як захист клімату, контроль за поширенням зброї, мирний сталий економічний розвиток та захист довкілля в Арктиці.



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