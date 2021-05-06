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G7 нагадала Росії про "Мінськ" і Крим та закликала забрати війська від кордону України

Четвер, 6 травня 2021, 15:30

G7 підтвердили підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України та повторили заклик до Росії припинити ескалацію ситуації на кордонах України і в окупованому Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільному комюніке міністрів закордонних справ  G7 та головного дипломата ЄС. 

Вони закликали Росію дотримуватися зобов’язань у рамках ОБСЄ щодо прозорості пересування військових сил. 

"Ми висловлюємо жаль, що Росія не надала належної відповіді і не зустрілася з Україною, що повністю несумісно з буквою і духом Віденського документу. Критично важливо, щоб Москва повністю відвела свої сили і вжила кроків для пом’якшення напруги. Ми висловлюємо глибоку стурбованість діями Росії, спрямованими на блокування доступу до частин Чорного моря, включно з територією поряд з протиправно анексованим Кримом та Керченською протокою, перешкоджаючи доступу до українських портів в Азовському морі", - наголошує "Велика сімка".

Міністри також схвально відгукнулися про стриманість і дипломатичність реакції України у цій ситуації. 

Вони підтвердили підтримку зусиллям Франції та Німеччини у рамках "Нормандського формату", а також ОБСЄ у Тристоронній контактній групі. 

"У цьому контексті ми закликаємо Росію та озброєні формування, які вона підтримує, повернутися до режиму припинення вогню", - наголошують міністри.

Вони також засудили продовження окупації Криму і порушення прав людини на півострові, зокрема кримських татар, та заявили, що в цілому підтримують ініціативу України щодо створення "Кримської платформи".

"Ми продовжуємо підтримувати санкції, нагадуючи, що тривалість міжнародних санкцій, серед іншого, пов’язана з повним виконанням Росією її зобов’язань у рамках Мінських домовленостей, а також поверненням Криму Україні", - зазначає "Велика сімка".

Окрім того, "Велика сімка заявляє", що підтримує зусилля задля посилення демократії та інституцій в Україні і закликає продовжувати реформи, зокрема в таких сферах як верховенство права, судова система, корпоративне управління та боротьба з корупцією.

Як повідомлялося, на зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи семи найбільше уваги було приділено Росії та Китаю, обговорювалась також ситуація в Україні.



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