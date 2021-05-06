Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна в ОБСЄ: Росія може напасти під приводом виданих в ОРДЛО паспортів

Четвер, 6 травня 2021, 18:07
Україна в ОБСЄ: Росія може напасти під приводом виданих в ОРДЛО паспортів

Росія може легко використати незаконну масову видачу російських паспортів в окремих районах Донецької та Луганської областей як привід для чергової збройної атаки проти України під прикриттям "захисту російських громадян".

Джерело: постійний представник України Євгеній Цимбалюк при міжнародних організаціях у Відні під час засідання Постійної ради ОБСЄ 6 травня, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми не повинні втрачати пильність ні на Донбасі, ні в Криму, ні у Чорному та Азовському морях, які залишаються сильно мілітаризованими Росією. Півмільйона російських паспортів, які вже були незаконно видані російською стороною в окупованих районах Донбасу, можуть бути легко використані Росією як привід для початку чергового збройного нападу. І ми вже бачили низку заяв з цього приводу з боку російських чиновників".

Деталі: У ході виступу очільник української місії в ОБСЄ також висловив вдячність усім державам-учасницям за висловлену підтримку України в останні тижні, коли Росія різко збільшувала свою військову присутність вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях.

За словами Цимбалюка, подальші кроки Росії "неможливо було передбачити", а у минулому РФ вже демонструвала, що може нападати раптово, якщо у неї є така можливість.

"Консолідована позиція міжнародної спільноти з чіткими меседжами має вирішальне значення для запобігання подібному розвитку подій", - наголосив Цимбалюк.

Що передувало: На початку травня пресцентр МВС Росії заявив, що майже 530 тисяч жителів ОРДЛО за два роки отримали російське громадянство у спрощеному порядку.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає помилкою недостатньо жорстку реакцію союзників України на роздавання Росією паспортів жителям ОРДЛО.

Передісторія:

  • 24 квітня 2019 року, після другого туру президентських виборів в Україні, президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.
  • На початку грудня 2019 року в МВС РФ заявляли, що російські паспорти отримали близько 125 тисяч осіб, що проживають в ОРДЛО.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіявійнаОРДЛООБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Росія
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Омбудсмен: Україна повернула тіла загиблих в Оленівці, більшість з них – ідентифіковані
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
Усі новини...
Реклама: