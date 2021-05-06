Україна в ОБСЄ: Росія може напасти під приводом виданих в ОРДЛО паспортів

Росія може легко використати незаконну масову видачу російських паспортів в окремих районах Донецької та Луганської областей як привід для чергової збройної атаки проти України під прикриттям "захисту російських громадян".

Джерело: постійний представник України Євгеній Цимбалюк при міжнародних організаціях у Відні під час засідання Постійної ради ОБСЄ 6 травня, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Ми не повинні втрачати пильність ні на Донбасі, ні в Криму, ні у Чорному та Азовському морях, які залишаються сильно мілітаризованими Росією. Півмільйона російських паспортів, які вже були незаконно видані російською стороною в окупованих районах Донбасу, можуть бути легко використані Росією як привід для початку чергового збройного нападу. І ми вже бачили низку заяв з цього приводу з боку російських чиновників".

Деталі: У ході виступу очільник української місії в ОБСЄ також висловив вдячність усім державам-учасницям за висловлену підтримку України в останні тижні, коли Росія різко збільшувала свою військову присутність вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях.

За словами Цимбалюка, подальші кроки Росії "неможливо було передбачити", а у минулому РФ вже демонструвала, що може нападати раптово, якщо у неї є така можливість.

"Консолідована позиція міжнародної спільноти з чіткими меседжами має вирішальне значення для запобігання подібному розвитку подій", - наголосив Цимбалюк.

Що передувало: На початку травня пресцентр МВС Росії заявив, що майже 530 тисяч жителів ОРДЛО за два роки отримали російське громадянство у спрощеному порядку.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає помилкою недостатньо жорстку реакцію союзників України на роздавання Росією паспортів жителям ОРДЛО.

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