Депутат партії Орбана прийшов у парламент з коронавірусом, опозиція звернеться до поліції

Угорські опозиційні партії Párbeszéd і Momentum заявили, що подадуть в поліцію скаргу на депутата правлячої партії "Фідес" Жолта Бечо після того, як він відвідав парламентське засідання, коли був заражений коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

На засіданні 27 квітня Бечо проголосував за законопроєкт, згідно з яким 70% угорського вищої освіти передається під контроль фондів, в той час як держава передала державну власність на мільярди євро організаціям, які, на думку критиків, швидше за все, будуть управлятися фондами союзників "Фідес".

Декількома днями раніше, 24 квітня, Бечо написав у Facebook, що сидить на терасі, щоб відзначити 3,5 мільйона вакцинацій у країні і подальше відкриття терас в ресторанах і барах.

Депутат відчув, що наступного дня з'явилися симптоми, за два дні до голосування, але вважав їх застудою.

Бечо заперечував, що знав під час пленарного засідання, що у нього коронавірус, хоча в день голосування він вже не відчував смаку і запаху. Він ізолювався і в той же день пройшов тестування, отримавши позитивний результат 28 квітня.

"Здається, що дві третини (більшості) були настільки необхідні для розграбування державної власності, що 133 хоробрі людини поставили під загрозу людські життя", - сказав лідер Momentum Андраш Фекете-Дьйор, який має намір очолити ліберальну опозиційну партію на виборах у 2022 році.

Фекете-Дьйор мав на увазі той факт, що "Фідес" була потрібна переважна більшість, необхідна для прийняття закону про фонди, що і вимагало присутності депутата Бечо.

Опозиційні партії заявили, що повідомлять про інцидент в поліцію через порушення епідеміологічних і карантинних правил.