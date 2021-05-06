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Кулеба: Нова влада США ні разу не дорікала Зеленському скандалом із Трампом

Четвер, 6 травня 2021, 23:24

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що нове керівництво США жодного разу не висловлювало незадоволення діями президента Володимира Зеленського в стосунках із адміністрацією Дональда Трампа.      

Джерело: виступ Дмитра Кулеба на передачі "Право на владу"

Пряма мова Кулеби: "Починаючи із перших контактів між новою адміністрацією Байдена і до сьогоднішнього дня на жодному рівні не було американськими партнерами висловлено жодної критики чи осаду, який у них залишився, через якусь начебто неправильну поведінку української держави під час президентства Трампа і його скандалу.

Немає цієї проблеми, або тіні цієї проблеми на порядку денному".  

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Передісторія:

  • Попередній президент США Дональд Трамп неодноразово наполягав на тому, щоб український президент Володимир Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.
  • Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні в зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".

Теми: СШАТрампЗеленський


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