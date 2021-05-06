Кулеба: Нова влада США ні разу не дорікала Зеленському скандалом із Трампом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що нове керівництво США жодного разу не висловлювало незадоволення діями президента Володимира Зеленського в стосунках із адміністрацією Дональда Трампа.

Джерело: виступ Дмитра Кулеба на передачі "Право на владу"

Пряма мова Кулеби: "Починаючи із перших контактів між новою адміністрацією Байдена і до сьогоднішнього дня на жодному рівні не було американськими партнерами висловлено жодної критики чи осаду, який у них залишився, через якусь начебто неправильну поведінку української держави під час президентства Трампа і його скандалу.

Немає цієї проблеми, або тіні цієї проблеми на порядку денному".

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