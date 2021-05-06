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Кулеба: Нова влада США ні разу не дорікала Зеленському скандалом із Трампом

Четвер, 6 травня 2021, 23:24
Кулеба: Нова влада США ні разу не дорікала Зеленському скандалом із Трампом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що нове керівництво США жодного разу не висловлювало незадоволення діями президента Володимира Зеленського в стосунках із адміністрацією Дональда Трампа.      

Джерело: виступ Дмитра Кулеба на передачі "Право на владу"

Пряма мова Кулеби: "Починаючи із перших контактів між новою адміністрацією Байдена і до сьогоднішнього дня на жодному рівні не було американськими партнерами висловлено жодної критики чи осаду, який у них залишився, через якусь начебто неправильну поведінку української держави під час президентства Трампа і його скандалу.

Немає цієї проблеми, або тіні цієї проблеми на порядку денному".  

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Передісторія:

  • Попередній президент США Дональд Трамп неодноразово наполягав на тому, щоб український президент Володимир Зеленський звернув увагу на розслідування проти колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина.
  • Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має стосунку до корупційних схем в Україні в зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрампЗеленський
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