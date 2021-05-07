ЄС готовий обговорити зняття патентного захисту з вакцин від COVID-19

Європейський Союз готовий розглянути пропозицію США обговорити скасування патентного захисту вакцин проти COVID-19.

Таку заяву озвучила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

"Європейський Союз також готовий обговорити будь-яку пропозицію, яка допоможе вирішити кризу ефективним і прагматичним чином, і тому ми готові обговорити, як пропозиція США про відмову від захисту інтелектуальної власності щодо вакцин може допомогти в досягненні цієї мети", - заявила фон дер Ляєн у своїй промові в Європейському університетському інституті Флоренції.

Водночас вона додала, що головним пріоритетом ЄС, як і раніше, є "нарощування виробництва для досягнення глобальної вакцинації".

Зняття патентного захисту з вакцин може дозволити біднішим країнам масово виробляти препарати-синоніми запатентованих вакцин.

Заява фон дер Ляєн прозвучала наступного дня після того, як адміністрація президента Байдена різко змінила позицію США, підтримавши відмову від прав інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав відмову від патентного захисту вакцин проти коронавірусу одним з можливих засобів збільшення виробництва і доступу до вакцин.

США заявили, що підтримують переговори у Світовій організації торгівлі для досягнення глобального згоди щодо цього питання.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус назвав зміну позиції США "монументальним моментом у боротьбі проти COVID-19".

Водночас виробники ліків, які втрачають дохід через позбавлення патентних прав на вакцини проти COVID-19, та інші критики знайшли недоліки в цій пропозиції, пише агентство Reuters.

За їхніми словами, через складність виробництва вакцин вільного доступу до інтелектуальної власності недостатньо для негайного збільшення виробництва препаратів. Компанія Moderna відмовилася від своїх патентних прав в жовтні, а в четвер заявила відсутність компаній, здатних швидко зробити аналогічну вакцину і отримати на неї дозвіл.

Німеччина відкинула цю ідею, заявивши, що глобальна нестача вакцин пов'язана з обмеженими виробничими потужностями і стандартами якості, а не з проблемами патентного захисту.