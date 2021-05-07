Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС готовий обговорити зняття патентного захисту з вакцин від COVID-19

П'ятниця, 7 травня 2021, 09:30
ЄС готовий обговорити зняття патентного захисту з вакцин від COVID-19

Європейський Союз готовий розглянути пропозицію США обговорити скасування патентного захисту вакцин проти COVID-19.

Таку заяву озвучила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

"Європейський Союз також готовий обговорити будь-яку пропозицію, яка допоможе вирішити кризу ефективним і прагматичним чином, і тому ми готові обговорити, як пропозиція США про відмову від захисту інтелектуальної власності щодо вакцин може допомогти в досягненні цієї мети", - заявила фон дер Ляєн у своїй промові в Європейському університетському інституті Флоренції.

Водночас вона додала, що головним пріоритетом ЄС, як і раніше, є "нарощування виробництва для досягнення глобальної вакцинації".

Зняття патентного захисту з вакцин може дозволити біднішим країнам масово виробляти препарати-синоніми запатентованих вакцин.

Заява фон дер Ляєн прозвучала наступного дня після того, як адміністрація президента Байдена різко змінила позицію США, підтримавши відмову від прав інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав відмову від  патентного захисту вакцин проти коронавірусу одним з можливих засобів збільшення виробництва і доступу до вакцин.

США заявили, що підтримують переговори у Світовій організації торгівлі для досягнення глобального згоди щодо цього питання.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус назвав зміну позиції США "монументальним моментом у боротьбі проти COVID-19".

Водночас виробники ліків, які втрачають дохід через позбавлення патентних прав на вакцини проти COVID-19, та інші критики знайшли недоліки в цій пропозиції, пише агентство Reuters.

За їхніми словами, через складність виробництва вакцин вільного доступу до інтелектуальної власності недостатньо для негайного збільшення виробництва препаратів. Компанія Moderna відмовилася від своїх патентних прав в жовтні, а в четвер заявила відсутність компаній, здатних швидко зробити аналогічну вакцину і отримати на неї дозвіл.

Німеччина відкинула цю ідею, заявивши, що глобальна нестача вакцин пов'язана з обмеженими виробничими потужностями і стандартами якості, а не з проблемами патентного захисту.

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Covid-2019
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
Усі новини...
Реклама: