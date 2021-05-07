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Кулеба розповів деталі переговорів з главами МЗС Бельгії, Нідерландів та Люксембургу

П'ятниця, 7 травня 2021, 11:04
Кулеба розповів деталі переговорів з главами МЗС Бельгії, Нідерландів та Люксембургу

Зусилля для стримування російської агресії, Кримська платформа та підтримка українських реформ були в центрі обговорення на зустрічі глави МЗС України та його колег з країн Бенілюксу в п’ятницю.

Про це на брифінгу в Києві розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Ми говорили про те, що ЄС та його окремі країни-члени можуть зробити додатково, щоб стримати Росію. Ми говорили про підтримку українських реформ. Ми говорили про Кримську платформу, і ми чекатимемо гостей з Бельгії, Нідерландів та Люксембургу та їхню участь у цій платформі", - сказав Кулеба. 

Він зазначив, що висловив вдячність за незмінну та тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку трьох держав Євросоюзу. 

На зустрічі також обговорили сприяння європейській інтеграції України, протидію коронавірусу та приєднання України до Стамбульської конвенції, додав міністр.

Він нагадав,  що останній подібний візит міністрів країн Бенілюксу відбувся в 2015 році.

Глава МЗС Бельгії Софі Вільмес назвала візит сильним сигналом трьох держав, щоб показати їхню підтримку Україні.

Як повідомлялось, напередодні міністри закордонних справ Нідерландів, Бельгії та Люксембургу в рамках візиту в Україну відвідали Донбас.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба ДмитроЄвропаЄСдипломатичні відносини
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