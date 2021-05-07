Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кулеба розповів деталі переговорів з главами МЗС Бельгії, Нідерландів та Люксембургу

П'ятниця, 7 травня 2021, 11:04

Зусилля для стримування російської агресії, Кримська платформа та підтримка українських реформ були в центрі обговорення на зустрічі глави МЗС України та його колег з країн Бенілюксу в п’ятницю.

Про це на брифінгу в Києві розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

"Ми говорили про те, що ЄС та його окремі країни-члени можуть зробити додатково, щоб стримати Росію. Ми говорили про підтримку українських реформ. Ми говорили про Кримську платформу, і ми чекатимемо гостей з Бельгії, Нідерландів та Люксембургу та їхню участь у цій платформі", - сказав Кулеба. 

Він зазначив, що висловив вдячність за незмінну та тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку трьох держав Євросоюзу. 

На зустрічі також обговорили сприяння європейській інтеграції України, протидію коронавірусу та приєднання України до Стамбульської конвенції, додав міністр.

Він нагадав,  що останній подібний візит міністрів країн Бенілюксу відбувся в 2015 році.

Глава МЗС Бельгії Софі Вільмес назвала візит сильним сигналом трьох держав, щоб показати їхню підтримку Україні.

Як повідомлялось, напередодні міністри закордонних справ Нідерландів, Бельгії та Люксембургу в рамках візиту в Україну відвідали Донбас.

Теми: Кулеба ДмитроЄвропаЄСдипломатичні відносини


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Відео, інфографікаМОЗ виводитиме з червоної зони останню область

Захист від РФ: США активно розглядають надання Україні систем ППО

COVID-19 підтвердили у 8 тисяч осіб: 3 тисячі госпіталізованих

Головні новини четверга і ночі: пов’язана зі “слугами” мережа ботів, Блінкен і Зеленський

Індія побила власний COVID-рекорд з кількості нових хворих

Ветеран АТО Пекельний, на якого напали п’ятеро: Взяв ніж, щоб налякати

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба прокоментував, чи допомагає Україна США із розслідуванням справи Джуліані
Глава МЗС розповів, що часи Трампа були "складними" для України
Кулеба вважає, що потенційна зустріч Байдена та Путіна не суперечить інтересам України
Останні новини
11:04
Кулеба розповів деталі переговорів з главами МЗС Бельгії, Нідерландів та Люксембургу
11:03
У НБУ озвучили вимоги до потенційних покупців Приватбанку
10:48
Блінкен про кадрові зміни в "Нафтогазі": Це потенційна шкода іміджу України
10:25
Ляшко уточнив, коли можна святкувати весілля та ходити в спортзал
10:24
Офіційний курс: гривня ослабла до євро
10:23
Відео, інфографікаМОЗ виводитиме з червоної зони останню область
09:57
Естонія звинуватила Росію у порушенні її повітряного простору
09:41
інфографікаКоронавірус у столиці: за день одужало вдвічі більше киян, ніж захворіло
09:30
ЄС готовий обговорити зняття патентного захисту з вакцин від COVID-19
09:08
За добу на Донбасі загинули 2 бійці ООС, ще один у важкому стані
Усі новини...