Кулеба розповів деталі переговорів з главами МЗС Бельгії, Нідерландів та Люксембургу
Зусилля для стримування російської агресії, Кримська платформа та підтримка українських реформ були в центрі обговорення на зустрічі глави МЗС України та його колег з країн Бенілюксу в п’ятницю.
Про це на брифінгу в Києві розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".
"Ми говорили про те, що ЄС та його окремі країни-члени можуть зробити додатково, щоб стримати Росію. Ми говорили про підтримку українських реформ. Ми говорили про Кримську платформу, і ми чекатимемо гостей з Бельгії, Нідерландів та Люксембургу та їхню участь у цій платформі", - сказав Кулеба.
На зустрічі також обговорили сприяння європейській інтеграції України, протидію коронавірусу та приєднання України до Стамбульської конвенції, додав міністр.
Він нагадав, що останній подібний візит міністрів країн Бенілюксу відбувся в 2015 році.
Глава МЗС Бельгії Софі Вільмес назвала візит сильним сигналом трьох держав, щоб показати їхню підтримку Україні.
Як повідомлялось, напередодні міністри закордонних справ Нідерландів, Бельгії та Люксембургу в рамках візиту в Україну відвідали Донбас.