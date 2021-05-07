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Кулеба сказав, як партнери України можуть змусити РФ до конструктиву в "Нормандії"

П'ятниця, 7 травня 2021, 11:52

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав міжнародних партнерів України посилити тиска на Росію, щоб вона конструктивно поводила себе в Нормандському форматі.

Про це міністр заявив на спільному з главами МЗС Бельгії, Нідерландів та Люксембургу брифінгу в п’ятницю, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами Кулеби, Нормандський формат продовжує функціонувати, хоча Україні би хотілось, аби він був більш ефективним. 

"Розширення Нормандського формату потребує згоди всіх чинних учасників, тобто насамперед Росії.

Якщо на цьому етапі зміна структури Нормандського формату є неможливою, то ми закликаємо наших друзів і партнерів допомагати нам, а також Франції і Німеччині, тиснути на Росію, щоб вона конструктивно поводила себе в Нормандському форматі", - сказав міністр.

Він також додав, що сьогодні Європейський Союз зіткнувся з двома випробуваннями своєї солідарності. "Перше - Росія. Друге - це COVID-19. Метафорично кажучи, обох можна описати як пандемію - політичну і в охороні здоров’я", - наголосив Кулеба. 

Раніше глава МЗС розповів, що зусилля для стримування російської агресії, Кримська платформа та підтримка українських реформ були в центрі обговорення на зустрічі з міністрами країн Бенілюксу в п’ятницю.

Теми: РосіяКулеба Дмитронормандський формат


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