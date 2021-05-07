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Польща і Угорщина домоглися вилучення фрази "гендерна рівність" з рішення лідерів ЄС – Reuters

П'ятниця, 7 травня 2021, 13:31

Польща та Угорщина наполягли на вилученні фрази "гендерна рівність" з проєкту декларації, яку ЄС повинен опублікувати в п’ятницю за підсумками саміту лідерів блоку. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters, як ознайомилось з документами та поспілкувалося з дипломатами на умовах анонімності. 

Обидві країни виступили проти згадки "гендерної рівності" в проєкті документу, підготовленому для обговорення лідерами Євросоюзу, які зустрічаються в португальському місті Порту в п'ятницю і суботу.

У той час як в більш ранній версії проєкту згадано, що ЄС буде сприяти гендерній рівності", в пізнішій версії ця фраза відсутня. У документі йдеться:

"Ми будемо збільшувати зусилля по боротьбі з дискримінацією і активно працювати над скороченням гендерного розриву... і промоції рівності". 

Дипломати ЄС заявили агентству, що Варшава і Будапешт шукали "більш вільної" мови для заяви. 

На прохання прокоментувати це питання представник польської сторони зазначив, що  "Польща завжди підкреслює, наскільки важливою є правова ясність".

"У Договорі про Європейський Союз дуже чітко йдеться не про гендерну рівність, а про рівність між жінками і чоловіками", - сказав він.

На саміті в Порту лідери ЄС обговорять зобов'язання щодо всебічного відновлення Євросоюзу після рекордної рецесії блоку, спровокованої пандемією коронавірусу.

Правляча польська націоналістична партія "Право і справедливість" (PiS) та її союзник-євроскептик, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, популяризують у себе вдома те, що вони називають традиційними соціальними цінностями, і неодноразово конфліктували зі своїми більш ліберальними західними колегами через права жінок, геїв і мігрантів.

Теми: ПольщаУгорщинаЄСгендер


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