Через аномальні ставки букмекерів на гру з "Шахтарем" УАФ перевірить "Минай"

Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу перевірить ФК "Минай" через аномальні ставки в букмекерів.

Джерело: УАФ

Деталі: Напередодні матчу 26-го туру УПЛ ФК "Минай" (Ужгород) — ФК "Шахтар" (Донецьк) у ЗМІ з’явилась інформація про те, що на цей матч розміщувались аномальні ставки на перемогу гостей із великою різницею голів.

Комітет повідомляє, що володів інформацією про цю ситуацію ще до її публічного оголошення, а з метою мінімізації виплат за цими ставками та прийому нових ставок під час матчу він, мовляв, звернувся до об’єднань букмекерів із проханням заморозити виплати та не приймати нові ставки на матч під час його перебігу.

Комітет також інформує, що протягом сезону-2020/2021 у рамках співпраці з партнером УАФ зі збирання бетінгових даних, компанією FeedConstruct, уже три команди були заблоковані букмекерами для прийому ставок на матчі за їхньої участі в режимі "лайв".

Дослівно: "Що стосується ФК "Минай" (Ужгород), то комітет звернеться із проханням до букмекерів мінімізувати приймання ставок на його наступний матч до початку гри. Комітетом здійснюється перевірка й інших матчів цього клубу, у тому числі команди U-21, результати якої будуть передані до органів здійснення футбольного правосуддя та Національної поліції України найближчим часом".

Що передувало: Матч 25 туру української Прем`єр-Ліги між ужгородцями та "гірниками" розпочався із запізненням на 35 хвилин.

За кілька годин до гри у ЗМІ з`явилася інформація, що "Минай" не приїде на НСК "Олімпійський" на матч із "Шахтарем". Закарпатська команда таки прибула на стадіон, але із 40-хвилинним запізненням. Надалі з`явилася інформація, що гравці команди закрилися в роздягальні і не збираються виходити на гру.

Однією із основних причин демаршу гравців нібито стала інформація, що за день до гри було зроблено багато ставок у букмекерських конторах на тотал гри більше 3,5 м`ячі, і в самій команді намагаються розібратися із ситуацією

У підсумку поєдинок закінчився із рахунком 4:0 на користь "Шахтаря".

Нагадаємо: Власник "Минаю" Валерій Пересоляк потрапив під санкції РНБО у боротьбі з контрабандою