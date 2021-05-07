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Лукашенко заявив, що Білорусь зробила свою вакцину від COVID-19

П'ятниця, 7 травня 2021, 16:39
Лукашенко заявив, що Білорусь зробила свою вакцину від COVID-19

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь отримала власну вакцину від COVID-19.

Джерело: державне агентство "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "У пробірці ми вчора отримали свою вакцину - білоруську. Іншу, відмінну від того, що ми сьогодні купуємо. Як лікарі називають, живу вакцину".

"У нас сьогодні є вакцини, які працюють. За російськими технологіями, китайські купили. А завтра ми свою вакцину, яка вже в пробірці, пристосуємо до того штаму, який ми будемо мати. Хто його знає, як життя складеться".

Передісторія:

  • У четвер в Росії зареєстрували четверту вакцину від коронавирусу - "Спутник Лайт".
  • У березні в Єврокомісії заявили, що ЄС абсолютно не потрібна російська вакцина "Спутник V".
  • У січні міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що російську вакцину від COVID-19 "Спутник V" не будуть реєструвати в Україні.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЛукашенковакцинація
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