У четвер на Донбасі від ворожої кулі загинув 22-річний боєць

6 травня на Донбасі від кулі снайпера загинув 22-річний військовий окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Сергій Коробцов.

Джерело: Коростенська міськрада, Armyinform

Дослівно: "6 травня у зоні проведення ООС трагічно загинув коростенець, випускник НВК №12 Коробцов Сергій.

Хлопцю влітку було б всього 23 роки, залишилася дружина та маленький син".

Деталі: Боєць загинув в районі селища Піски, на Донеччині, від вогнепального кульового поранення, несумісного з життям.

Що було раніше: 6 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил загинули 2 військовослужбовці, ще один український воїн отримав осколкове поранення.

Зокрема, внаслідок обстрілу населеного пункту Новотроїцьке загинув піхотинець 93-ї бригади "Холодний Яр" Дмитро Товчигречка.