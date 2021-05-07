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У четвер на Донбасі від ворожої кулі загинув 22-річний боєць

П'ятниця, 7 травня 2021, 17:19

6 травня на Донбасі від кулі снайпера загинув 22-річний військовий окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Сергій Коробцов.

Джерело: Коростенська міськрадаArmyinform

Дослівно: "6 травня у зоні проведення ООС трагічно загинув коростенець, випускник НВК №12 Коробцов Сергій.

Хлопцю влітку було б всього 23 роки, залишилася дружина та маленький син".

Деталі: Боєць загинув в районі селища Піски, на Донеччині, від вогнепального кульового поранення, несумісного з життям.

 

Що було раніше: 6 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил загинули 2 військовослужбовці, ще один український воїн отримав осколкове поранення.

Зокрема, внаслідок обстрілу населеного пункту Новотроїцьке загинув піхотинець 93-ї бригади "Холодний Яр" Дмитро Товчигречка.

Українська правда
Теми: Донбас


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