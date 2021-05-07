На Донбасі знову були обстріли, обійшлося без жертв
З початку доби 7 травня в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксували 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Зокрема, ворог тричі відкривав вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Пісків.
З великокаліберних кулеметів окупанти здійснили обстріл у напрямку населених пунктів Верхньоторецьке та Невельське, а біля Авдіївки – ще й ручних протитанкових гранатометів.
У районі населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2".
Деталі: Вказується, що бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Передісторія:
- 6 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил загинули 2 військовослужбовці, ще один український воїн отримав осколкове поранення.