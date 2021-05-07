На Донбасі знову були обстріли, обійшлося без жертв

З початку доби 7 травня в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксували 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Зокрема, ворог тричі відкривав вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Пісків.

З великокаліберних кулеметів окупанти здійснили обстріл у напрямку населених пунктів Верхньоторецьке та Невельське, а біля Авдіївки – ще й ручних протитанкових гранатометів.

У районі населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2".

Деталі: Вказується, що бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

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