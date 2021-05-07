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Російський літак порушив повітряний кордон Естонії вдруге за три дні

П'ятниця, 7 травня 2021, 17:56

Російський літак Іл-96 в п'ятницю порушив повітряний кордон Естонії поблизу острова Вайндлоо і провів в повітряному просторі Естонії менше хвилини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EER.

За даними Генерального штабу Сил оборони Естонії, транспондер літака був включений, але був відсутній план польоту. Літак не підтримував зв'язок по радіо з диспетчерською службою Естонії.

Цього року це третій випадок порушення повітряного кордону Естонії та другий за останні три дні, літак того ж типу порушив повітряний кордон Естонії 5 травня.

У четвер, 7 травня, МЗС викликало посла Росії в Естонії і передало йому ноту. Днем раніше посол приходив до МЗС через випадок, що стався 5 травня.

Нагадаємо, 5 травня в Естонії почалася активна фаза навчань "Швидка відповідь" (Swift Response) за участі військ США. 



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