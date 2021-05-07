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Словаччина: тести "Спутник V" в Угорщині не підтвердили, що це "не та" вакцина

П'ятниця, 7 травня 2021, 19:09
Словаччина: тести Спутник V в Угорщині не підтвердили, що це не та вакцина

Словаччина отримала результати проведених в Угорщині тестів вакцини "Спутник V" і вони підтвердили відповідність препарату, що отримав схвальні висновки в публікації авторитетного журналу The Lancet.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Владімір Ленгварський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tasr.

Угорщина, яка є єдиною країною ЄС, яка схвалила "Спутник V", проводить випробування і від імені Словаччини.

Тепер МОЗ Словаччини має намір провести переговори з експертами і росіянами про те, як і слід використовувати вакцину у країні.

За словами міністра, є тільки два варіанти: або вакцина отримає дозвіл на використання, або - ні. Ленгварський заявив, що перше буде можливо тільки в тому випадку, якщо на це дадуть згоду росіяни.

Росія, яка нещодавно забрала 600 з 200 000 доз вакцини, доставлених до Словаччини в березні, для проведення власних перевірок, зобов'язана проінформувати Словаччину про результати до кінця травня.

Раніше словацький регулятор стверджував, що отримана ним вакцина не відповідає тій, дані про випробування якої були опубліковані в журналі Lancet.

Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) після заяви міністра зажадав у словацького регулятора вибачень за поширення недостовірних відомостей про "Спутник V".

"Ми просимо словацький регулятор SUKL принести публічні вибачення за поширення невірної інформації про "Спутник V", - йдеться в заяві в Twitter.

Як відомо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Прем’єр Ігор Матович пішов у відставку, його місце зайняв Едуард Гегер.

Читайте також - Падіння "Спутника": як новий скандал у Словаччині вдарив по російській вакцині

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяСловаччинаРосія
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