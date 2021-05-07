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Віцепрем'єрка Стефанішина їде до Брюсселя напередодні саміту НАТО

П'ятниця, 7 травня 2021, 19:33
Віцепрем'єрка Стефанішина їде до Брюсселя напередодні саміту НАТО

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина відвідає Брюссель менше ніж за місяць до саміту НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Інтенсивність діалогу Україна-НАТО залишатиметься високою. Наразі працюємо над розширенням співпраці за конкретними напрямками у рамках Партнерства розширених можливостей. Під час свого візиту до Брюсселю 17-18 травня, буду обговорювати всі важливі питання взаємодії Україна-НАТО", - написала Стефанішина.

Вона також прокоментувала інформацію щодо того, що Україну нібито не запросили до участі в саміті НАТО, яку у п’ятницю активно поширювали опозиційні політики та лідери думок.

"Порядок денний саміту НАТО іще не затверджений. Визначена тільки його дата 14 червня. Саміт проводиться за участі країн-членів Альянсу. Формат участі в ньому партнерів, зокрема України, визначається у двосторонньому діалозі. Ця робота іще триває і зарано остаточно говорити про її результати", - заявила віцепрем'єрка.

НАТО проводить саміти лідерів на найвищому рівні один раз на два роки. Минулий саміт відбувся у липні 2018 року в Брюсселі, тож наступний, за планом, мав би пройти у 2020 році, але на зустрічі у Лондоні, яка була приурочена до 70-річчя заснування Альянсу, запланували його на 2021 рік.

Україну запрошували на саміти НАТО раніше, але це відбувалося не кожного разу. У 2018 році до Брюсселя їздив п'ятий президент Петро Порошенко.

Як відомо, генсек НАТО Єнс Столтенберг винесе на обговорення лідерів країн Альянсу свої пропозиції щодо так званого процесу НАТО-2030. 

Детальніше про це читайте у статті Україна та НАТО-2030: чого чекати Києву від оновленої стратегії Альянсу.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОКабінет міністрів
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