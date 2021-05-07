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Допінг-тест: Спортивний арбітраж відхилив другу апеляцію тенісистки Ястремської

П'ятниця, 7 травня 2021, 21:20
Допінг-тест: Спортивний арбітраж відхилив другу апеляцію тенісистки Ястремської

Спортивний арбітражний суд відхилив другу апеляцію української тенісистки Даяни Ястремської, яка оскаржує свою дискваліфікацію через позитивну пробу допінгу.

Джерело: пресслужба Міжнародної федерації тенісу

Дослівно: "Після рішення голови Незалежного трибуналу відхилити друге клопотання про скасування тимчасового відсторонення, накладеного на неї 7 січня 2021 року згідно зі статтею 8.3.1 (c) Антидопінгової тенісної програми 2020 року, Даяна Ястремська (Україна) подала апеляцію це рішення до Спортивного арбітражного суду (CAS). CAS відхилив цю апеляцію".

Деталі: Таким чином Ястремська не матиме права брати участь у змаганнях до остаточного вирішення її справи.

Що передувало: У січні 2021 року українську тенісистку Даяну Ястремську тимчасово відсторонили від змагань через позитивний тест на допінг. У зразку був виявлений метаболіт местеролона.

Сама Ястремська заявила, що ніколи не вживала препаратів, що покращують працездатність, або заборонених речовин.

Українська правда

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Теми: спорт
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