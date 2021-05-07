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Новини 7 травня: вихід з третьої хвилі, озброєння від США

П'ятниця, 7 травня 2021, 21:30

Україна вийшла з третьої хвилі пандемії, США активно розглядають надання Україні систем ППО – актуальні новини 7 травня.

Про кінець третьої хвилі

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії коронавірусу.

Державна комісія з ТЕБ і НС перевела Сумську область з червоної до жовтої зони епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. Це був останній "червоний" регіон в Україні.

Про озброєння від США

Сполучені Штати думають над тим, яке додаткове озброєння надати Україні для захисту від російської агресії — про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

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Більше 40% українців вважають, що Україна має відзначати і День пам'яті та примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня.

Митрополит ПЦУ Епіфаній розповів, що під час зустрічі з держсекретарем Блінкеном вони говорили про розвиток Православної церкви України та порушення свободи віросповідання на окупованих Росією територіях.

Після 7 років колонії через незаконний вирок суду за начебто підготовку терактів на території окупованого Росією Криму відпустили на волю українського політв’язня Олексія Чирнія.

Підприємець Олександр Єрімічук просить суд скасувати санкції, під які він потрапив через можливу причетність до контрабанди.

За попередню добу в Україні зафіксували 8 404 нових випадки COVID-19, госпіталізовано – 3 080 осіб, летальних випадків – 379, одужало – 19 453 особи.

Українська правда


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