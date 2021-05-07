Історичну будівлю площею 6,7 тисяч квадратів біля готелю "Салют" у центрі Києва планує викупити за понад 307 мільйонів гривень маловідома фірма "Перфом Стандарт".

Джерело: матеріал "Слідство.Інфо"

Деталі: Фірма перемогла на аукціоні 30 квітня в системі електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) Міністерства юстиції. До 19 травня вона повинна перерахувати кошти продавцеві.

Судячи з опису в системі електронних торгів, цей будинок побудували більше ста років тому і він є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення. В часи Першої світової війни там було військове училище, а за гетьмана Павла Скоропадського — військове міністерство Української Держави.

В аукціоні взяли участь три компанії і переможцем стала "Перфом Стандарт". Відомості про інших двох учасників наразі приховані через специфіку роботи системи СЕТАМ, яка оприлюднює їх після перерахунку коштів переможцем.

Журналісти вказують, що компанія "Перфом Стандарт" створили понад рік тому, вона має 15 тисяч гривень статутного капіталу. Пів року тому новою власницею фірми стала Інна Прилепко родом з Алчевська, яка більше не володіє жодним бізнесом.

Водночас, як стверджують журналісти, пів року тому директоркою фірми-переможця торгів стала Катерина Каменщикова.

На запитання про плани на історичну будівлю в центрі Києва вона відповіла, що "поки не можу відповісти на це питання", а також, що "не вирішує ці питання сама". Також вона додала, що не знайома з власницею фірми Інною Прилепко.

Будівля біля готелю "Салют" раніше належала "Дельта Банку", який Національний банк у 2015 році визнав неплатоспроможним.

Після того Фонд гарантування вкладів продав цей дім на аукціоні за 210 мільйонів гривень компанії "ЗВ Ріелті", яку пов’язують з колишнім народним депутатом та мільярдером Костянтином Жеваго. Із ним же пов’язаний і сам готель "Салют".

Журналісти вказують, що нещодавно щодо компанії "ЗВ Ріелті" було порушено справу про банкрутство.