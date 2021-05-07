Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Не Монзуль єдиною: в УПЛ дебютує друга жінка головний арбітр

П'ятниця, 7 травня 2021, 21:52

На поєдинку 26-го туру української футбольної Прем'єр-ліги "Львів" - "Олімпік" (Донецьк) в якості головного арбітра вищого дивізіону дебютує Анастасія Романюк з Івано-Франківська.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Анастасія Романюк нагороджена призом "Найкращий арбітр першої ліги" за підсумками 2020 року. Також вона працювала на двох матчах Кубка України в цьому сезоні: "Нива" (Вінниця) - "Кристал" (Херсон) і "Ужгород" - "Буковина" (Чернівці).

З 2015 року Романюк - арбітр категорії ФІФА. В листопаді 2020 року вона була четвертим суддею у складі української жіночої бригади арбітрів на матчі Ліги націй УЄФА Сан-Марино – Гібралтар.

Що передувало: Першою жінкою-арбітром в Україні, яка потрапила в елітну категорію ФІФА та почала обслуговувати матчі Прем'єр-ліги України (в 2016 році) стала Катерина Монзуль.

Теми: футбол


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 7 травня: вихід з третьої хвилі, озброєння від США

У Києві посилили контроль за вакцинацією і показали мапу пунктів щеплення

Позбавлений громадянства "контрабандист" подав до суду на Зеленського, СБУ та РНБО

фотоРосія відпустила українського політв'язня після 7 років колонії

інфографікаВ Україні не лишилося жодної червоної зони, де лютує COVID

інфографікаУкраїнці визначилися, чи святкувати 8 і 9 травня

Усі новини...
футбол
Через аномальні ставки букмекерів на гру з "Шахтарем" УАФ перевірить "Минай"
"Шахтар" переміг "Минай" у скандальному матчі: закарпатці відмовлялись виходити на поле
У Ліги Чемпіонів буде англійський фінал
Останні новини
21:52
Не Монзуль єдиною: в УПЛ дебютує друга жінка головний арбітр
21:34
ЗМІ: Історичний будинок поблизу "Салюта" за 300 млн грн планує купити сумнівна фірма
21:30
Новини 7 травня: вихід з третьої хвилі, озброєння від США
21:20
Допінг-тест: Спортивний арбітраж відхилив другу апеляцію тенісистки Ястремської
21:01
Нацбанк послабив курс гривні на 11 травня
20:44
У Британії дві третини дорослих отримали першу дозу вакцини від коронавірусу
20:20
Від початку року в Україні зареєстрували понад 120 тисяч вживаних авто – асоціація
20:13
Нетаньяху в розмові з Путіним згадав про Київ. В ОП припускають, що могло йтися про Донбас
20:12
Бельгія дозволила екстрадицію до Греції засудженого ультраправого євродепутата
20:11
Wizz Air запускає 4 нові маршрути зі Львова
Усі новини...