Не Монзуль єдиною: в УПЛ дебютує друга жінка головний арбітр

На поєдинку 26-го туру української футбольної Прем'єр-ліги "Львів" - "Олімпік" (Донецьк) в якості головного арбітра вищого дивізіону дебютує Анастасія Романюк з Івано-Франківська.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Анастасія Романюк нагороджена призом "Найкращий арбітр першої ліги" за підсумками 2020 року. Також вона працювала на двох матчах Кубка України в цьому сезоні: "Нива" (Вінниця) - "Кристал" (Херсон) і "Ужгород" - "Буковина" (Чернівці).

З 2015 року Романюк - арбітр категорії ФІФА. В листопаді 2020 року вона була четвертим суддею у складі української жіночої бригади арбітрів на матчі Ліги націй УЄФА Сан-Марино – Гібралтар.

Що передувало: Першою жінкою-арбітром в Україні, яка потрапила в елітну категорію ФІФА та почала обслуговувати матчі Прем'єр-ліги України (в 2016 році) стала Катерина Монзуль.