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Дощі відступають: у неділю буде переважно сонячно

Субота, 8 травня 2021, 13:24
фото Ельдара Сарахмана, УП

У неділю, 9 травня, в Україні без опадів, лише в південно-східній частині вночі короткочасні дощі, місцями грози.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. На Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у західних, північних і центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-4°, на півдні та сході країни 4-9° тепла. Вдень 12-17°, на крайньому заході до 20°.

У Києві в неділю без опадів, температура вночі 2-4° тепла, вдень 13-15°.

 

У понеділок, 10 травня, в Україні без опадів, лише у східних областях вдень часом дощі, місцями грози.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с. У східній та південно-східній частинах країни місцями пориви 15-20 м/с.

 

Температура вночі 1-6° тепла. По всій країні, крім крайнього заходу та узбережжя морів, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°. Вдень у східних областях 13-18°, на решті території 18-23°.

У Києві в понеділок без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 18-20°.

Теми: погода


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