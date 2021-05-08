Представництво ЄС у Грузії заявило про сплату застави задля звільнення опозиційного лідера

Представництво ЄС у Грузії оголосило про сплату застави у розмірі 40 тисяч ларі задля звільнення з-під варти лідера "Єдиного національного руху" Никанора Мелія.

Про це йдеться у заяві представництва, оприлюдненій 8 травня, пише "Європейська правда".

"Сьогодні було сплачено заставу у розмірі 40 тисяч ларі для забезпечення звільнення пана Мелія з-під арешту, згідно з домовленістю, досягнутою політсилами у рамках угоди за посередництва ЄС 19 квітня", - йдеться у ній.

Представництво ЄС зазначило, що кошти надала організація "Європейський фонд за демократію", а внесла їх Асоціація молодих юристів Грузії (GYLA).

"Це ще один важливий крок для завершення політичної кризи у Грузії та виконання угоди від 19 квітня. Ми очікуємо, що цей крок суттєво спростить приєднання до угоди усіх обраних до парламенту депутатів в інтересах Грузії, її громадян, відносин Грузії та ЄС і її євроатлантичного майбутнього", - зазначає Представництво ЄС.

Як повідомляє Interpressnews, адвокат Мелія Георгій Кондахішвлі заявив, що тепер прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про зміну або скасування запобіжного заходу проти Мелія у вигляді арешту, після чого він буде звільнений. За його словами, це можливо зробити навіть цього ж дня.

На запитання про те, як визначили розмір застави у розмір 40 тисяч ларі, якщо цей запобіжний захід змінили на арешт, Кондашвілі сказав, що не має відповіді.

Як відомо, звільнення Мелія є однією з ключових вимог опозиції для початку роботи у парламенті.

Мелія, який став головою "Єдиного національного руху" в кінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві насильницькими діями на акції протесту перед будівлею парламенту, а також участі в ній - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, також відомих як "ніч Гаврилова". 23 лютого 2021 року його заарештували після відмови виплачувати заставу, повторно призначену у справі, що призвело до загострення політичної кризи.

Нагадаємо, пізно увечері 19 квітня політичні партії Грузії підписали оновлений план виходу з кризи, представлений президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Від двох партій - "Єдиного національного руху" Саакашвілі та "Європейської Грузії" - підписи поставили лише окремі депутати.

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі закликав "ЄНР", засновником якої він є, погодитися на запропонований президентом Євроради план виходу з політичної кризи, але лише після звільнення Мелія.