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В Ірані запас збагаченого урану перевищив дозволений обсяг у 16 разів – МАГАТЕ

Вівторок, 1 червня 2021, 00:58

Кількість урану, дозволеного ядерною угодою 2015 року, в Ірані перевищена у 16 разів.

Джерело: Bloomberg, DW із посиланням на заяву МАГАТЕ

Деталі: Іран має 2,4 кілограма збагаченого до 60% урану та понад 3 200 кілограмів урану, збагаченого до різного рівня.

Це в 16 разів більше, ніж країні дозволено за ядерною угодою 2015 року.

За цією ж угодою Іран може збагачувати уран лише до 4%, які необхідні для використання його на атомних електростанціях.

Для створення ядерної зброї потрібен уран, збагачений до 90%. Утім, коли уран збагачений до 60%, для досягнення більш високого рівня потрібно дуже мало часу.

"Шістдесят відсотків – це майже клас зброї", – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він також зазначив, що перехід до збагачення урану до 60% відбувається в Ірані з квітня.

Тоді МАГАТЕ втратило доступ до даних та знімків ядерних об'єктів Ірану через закінчення відповідної угоди.

Гроссі також занепокоєний тим, що ядерні матеріали знаходяться в трьох незадекларованих місцях в Ірані та їхнє розташування МАГАТЕ невідоме.

Передісторія:

  • 8 травня 2019 року іранський уряд оголосив, що припиняє дотримуватися частини обмежень щодо своєї ядерної програми, і пригрозив посилити ядерну діяльність, якщо країни-учасниці ядерної угоди не захистять Тегеран від санкцій США.
  • 2018 року Дональд Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великою Британією, Францією і Німеччиною.
  • Угода передбачає, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Вона дозволяє Ірану накопичувати невеликі кількості урану для досліджень, однак вона забороняє збагачення урану, який використовується для виробництва реакторного палива, а також, можливо, ядерної зброї.
  • Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гросс заявив у лютому, що Іран почав виробництво металевого урану, який використовують при створенні атомної зброї.

Теми: Іран


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