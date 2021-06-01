В Ірані запас збагаченого урану перевищив дозволений обсяг у 16 разів – МАГАТЕ
Кількість урану, дозволеного ядерною угодою 2015 року, в Ірані перевищена у 16 разів.
Джерело: Bloomberg, DW із посиланням на заяву МАГАТЕ
Деталі: Іран має 2,4 кілограма збагаченого до 60% урану та понад 3 200 кілограмів урану, збагаченого до різного рівня.
Це в 16 разів більше, ніж країні дозволено за ядерною угодою 2015 року.
За цією ж угодою Іран може збагачувати уран лише до 4%, які необхідні для використання його на атомних електростанціях.
Для створення ядерної зброї потрібен уран, збагачений до 90%. Утім, коли уран збагачений до 60%, для досягнення більш високого рівня потрібно дуже мало часу.
"Шістдесят відсотків – це майже клас зброї", – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Він також зазначив, що перехід до збагачення урану до 60% відбувається в Ірані з квітня.
Тоді МАГАТЕ втратило доступ до даних та знімків ядерних об'єктів Ірану через закінчення відповідної угоди.
Гроссі також занепокоєний тим, що ядерні матеріали знаходяться в трьох незадекларованих місцях в Ірані та їхнє розташування МАГАТЕ невідоме.
Передісторія:
- 8 травня 2019 року іранський уряд оголосив, що припиняє дотримуватися частини обмежень щодо своєї ядерної програми, і пригрозив посилити ядерну діяльність, якщо країни-учасниці ядерної угоди не захистять Тегеран від санкцій США.
- 2018 року Дональд Трамп оголосив про вихід США зі спільної угоди, укладеної 2015 року між Іраном, Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Великою Британією, Францією і Німеччиною.
- Угода передбачає, зокрема, виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування санкцій. Вона дозволяє Ірану накопичувати невеликі кількості урану для досліджень, однак вона забороняє збагачення урану, який використовується для виробництва реакторного палива, а також, можливо, ядерної зброї.
- Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гросс заявив у лютому, що Іран почав виробництво металевого урану, який використовують при створенні атомної зброї.