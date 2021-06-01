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Російський суд лишив у СІЗО 5 кримських татар

Вівторок, 1 червня 2021, 01:58

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону продовжив тримання під вартою кримських татар Ремзі Бекірову, Різі Ізетову, Фарходу Базарову, Раїму Айвазову і Шабану Умерову до 16 вересня 2021 року.

Джерело: "Кримська солідарність" у Facebook

Пряма мова адвоката Едема Семедляєва: "Прокурор не оприлюднив жодної причини, за якою є необхідність продовження (арешту – ред.). Всі підстави, озвучені раніше, відпали.

Всі матеріали справи зібрані, багато свідків допитані. Я не почув, якими доводами прокурор обґрунтовує своє клопотання. Нам дуже складно заперечувати проти необґрунтованого клопотання".

Деталі: Адвокат Сергій Легостов висловив думку, що всі ризики, представлені на попередньому слідстві, відпали.

Підтримав клопотання і адвокат Умерова Назім Шейхмамбетов. Він зауважив, що прокурор керується одними і тими ж підставами і при обранні запобіжного заходу, і при його продовженні.

На його думку, на хід слідчих дій підсудні вже ніяк не зможуть вплинути, оскільки вони вже завершені.

Адвокати клопотали про зміну запобіжного заходу без позбавлення волі, оскільки всі підстави для тримання підзахисних під вартою відпали.

Проте суд задовольнив клопотання прокурора. Всі п'ятеро підсудних проведуть ще 3 місяці до 16 вересня в СІЗО.

25 кримськотатарських громадських активістів звинувачують у причетності до ісламської політичної партії "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною, але діючої без обмеження на рівні національних законодавств багатьох країн світу.

Більшість заарештованих є учасниками правозахисного об'єднання "Кримська солідарність". Умеров, Бекіров, Ізета, Базаров і Айвазов звинувачуються за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ("Організація діяльності терористичної організації", до довічного позбавлення волі). Решта по ч. 2 ст. 205.5 КК РФ ("Участь в діяльності терористичної організації", до 20 років позбавлення волі).

Всім фігурантам справи було також пред'явлено звинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ ("Приготування до насильницького захоплення влади", до 10 років позбавлення волі).

Нагадаємо:

  • 27 березня 2019 року в анексованому Криму російські силовики провели щонайменше 25 обшуків у домівках кримськотатарських активістів нібито у справі "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі".
  • Щонайменше 20 осіб затримали, включно з тими, хто прийшов підтримати обшукуваних.
  • Лідер кримських татар, народний депутат України Рефат Чубаров заявив, що в Криму "почалася нова, ще жорстокіша хвиля репресій і гонінь на кримських татар" і що вона все більше нагадує "облави сталінських чекістів 1930-50-х років".

Українська правда
Теми: кримські татариКримРосіясуд


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