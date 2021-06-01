Понад 40% жителів Німеччини отримали перше щеплення від COVID

43% населення або близько 37,75 млн жителів Німеччини отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу.

Джерело: Міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан, цитує Укрінформ

Пряма мова: "43% німців (37,75 млн) отримали щонайменше одну дозу вакцини, 17,7% (14,6 млн) вже мають повний вакцинний захист".

Деталі: За словами Шпана, з наступного тижня до масової вакцинації будуть залучені лікарі на підприємствах.

Міністр також висловив сподівання, що до середини липня у ФРН зробити щеплення проти коронавірусу зможуть 90% усіх охочих.

При цьому в МОЗ виходять з того, що готовність вакцинуватися у німецькому суспільстві становить 70-75%.

Нагадаємо: У Німеччині підлітків віком від 12 до 16 років записуватимуть на вакцинацію проти COVID-19 після 7 червня.