Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Понад 40% жителів Німеччини отримали перше щеплення від COVID

Вівторок, 1 червня 2021, 07:28

43% населення або близько 37,75 млн жителів Німеччини отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу.

Джерело: Міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан, цитує Укрінформ

Пряма мова: "43% німців (37,75 млн) отримали щонайменше одну дозу вакцини, 17,7% (14,6 млн) вже мають повний вакцинний захист".

Деталі: За словами Шпана, з наступного тижня до масової вакцинації будуть залучені лікарі на підприємствах.

Міністр також висловив сподівання, що до середини липня у ФРН зробити щеплення проти коронавірусу зможуть 90% усіх охочих.

При цьому в МОЗ виходять з того, що готовність вакцинуватися у німецькому суспільстві становить 70-75%.

Нагадаємо: У Німеччині підлітків віком від 12 до 16 років записуватимуть на вакцинацію проти COVID-19 після 7 червня.

Теми: Німеччинавакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні обмежили рух вантажівок

В Офісі президента пояснили, в чому "проблема Кличка"

"Північний потік – 2" це флеш-рояль РФ, щоб відключити Україну – Зеленський

Президент виступив за поставки німецької зброї в Україну

Меркель відправляє у Штати делегацію для обговорення "Північного потоку-2"

МЗС Туреччини відреагувало на закиди Росії щодо продажу безпілотників Україні

Усі новини...
Німеччина
Меркель відправляє у Штати делегацію для обговорення "Північного потоку-2"
Кандидатка у канцлери Німеччини хоче санкцій проти нафтових операцій Білорусі
Літак Ryanair сів в аеропорту Берліна: повідомили про бомбу
Останні новини
12:03
Шкарлет допускає обов'язкову вакцинацію для освітян
12:03
В Україні заборонять продавати пластикові пакети
11:57
У Зеленського передбачають деолігархізацію новин на телебаченні
11:42
Дитину, що єдиною вижила після обриву кабіни підйомника в Італії, виписали з реанімації
11:40
В Україні обмежили рух вантажівок
11:40
Курс валют на 1 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:31
Рада затвердила День пам’яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії
11:28
В Офісі президента пояснили, в чому "проблема Кличка"
11:24
У Києві за добу виявили 434 нових випадки COVID-19
11:18
Зеленський хоче новий формат переговорів, де будуть Донбас, Крим та "Північний потік-2"
Усі новини...