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Майже 14 тисяч осіб щепили проти коронавірусу в Україні 31 травня 

Вівторок, 1 червня 2021, 08:55

13 937 людей щеплено проти COVID-19 в Україні 31 травня: одну дозу отримали 10 232 людини, другу дозу – 3 705 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: Від 24 лютого щеплено 1 032 038 осіб, з них першу дозу отримали 1 032 036 осіб, повністю імунізовані, отримавши обидві дози, – 129 482 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом проведено 1 161 518 щеплень.

Протягом доби працювали 215 мобільних бригад і 317 пунктів щеплення.

 

Станом на 01 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 615 238 людей.



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