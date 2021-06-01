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У Києві за добу виявили 434 нових випадки COVID-19

Вівторок, 1 червня 2021, 11:24
У Києві за добу виявили 434 нових випадки COVID-19

За добу 31 травня у столиці виявили 434 нових випадки захворювання на коронавірус, 5 хворих померли, подолали вірус 3864 людей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у соцмережах

Деталі: Захворіли зокрема 249 жінок віком від 18 до 84 років, 14 дівчат від 2 до 17 років, 162 чоловіки віком від 19 до 91 років та 10 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

 

До лікарні госпіталізували 33 хворих, ще 130 госпіталізованих із підозрою на COVID-19 та пневмоніями

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Солом'янському (113), Святошинському (80) та в Дарницькому (73).

Загалом із часу пандемії в Києві зафіксовано 206 871 випадок коронавірусу, 170 552 людей одужали, 5097 пацієнтів померли.

Українська правда
Теми: Covid-2019коронавірусКиїв
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