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У Зеленського передбачають деолігархізацію новин на телебаченні

Вівторок, 1 червня 2021, 11:57
У Зеленського передбачають деолігархізацію новин на телебаченні

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко вважає можливою деолігархізацію новинних служб українських телеканалів.

Джерело: інтерв'ю Тимошенка, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Мені здається, що деолігархізація новинних служб телеканалів коли-небудь усе-таки трапиться в Україні.

Звісно, великий бізнес має право володіти каналами, але більшість із них (або майже всі) вирішили, що мають впливати на політику. Ось це має закінчитися".

Деталі: Також Тимошенко зазначив, що у президента Володимира Зеленського немає свого телеканалу.

За його словами, "президент не домовляється з олігархами щодо телеканалів".

При цьому, говорячи про Суспільне телебачення, він зазначив, що "є приклади того, коли суспільний мовник є не нейтральним, а тим, хто озвучує позицію інших політичних сил".

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийтелебаченняолігархи
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