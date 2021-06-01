Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Зеленського передбачають деолігархізацію новин на телебаченні

Вівторок, 1 червня 2021, 11:57

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко вважає можливою деолігархізацію новинних служб українських телеканалів.

Джерело: інтерв'ю Тимошенка, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Мені здається, що деолігархізація новинних служб телеканалів коли-небудь усе-таки трапиться в Україні.

Звісно, великий бізнес має право володіти каналами, але більшість із них (або майже всі) вирішили, що мають впливати на політику. Ось це має закінчитися".

Деталі: Також Тимошенко зазначив, що у президента Володимира Зеленського немає свого телеканалу.

За його словами, "президент не домовляється з олігархами щодо телеканалів".

При цьому, говорячи про Суспільне телебачення, він зазначив, що "є приклади того, коли суспільний мовник є не нейтральним, а тим, хто озвучує позицію інших політичних сил".

Теми: Зеленськийтелебаченняолігархи


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Туреччина повернула вимогу ПЛР-тестів для туристів з України

СБУ затримала ще двох "ворів у законі" з санкційного списку РНБО

У Білорусі заявили, що на "фініші" узгодження інтеграції з Росією

В ОПУ анонсували зміни деяких глав ОДА

В Україні заборонили розповсюджувати деякі пластикові пакети

В Україні обмежили рух вантажівок

Усі новини...
Зеленський
В Офісі президента пояснили, в чому "проблема Кличка"
Зеленський хоче новий формат переговорів, де будуть Донбас, Крим та "Північний потік-2"
"Північний потік – 2" це флеш-рояль РФ, щоб відключити Україну – Зеленський
Останні новини
17:34
У ще одному місті з’явиться центр вакцинації
17:32
Українська державіакомпанія буде забезпечувати і внутрішні, і міжнародні рейси – ОП
17:27
В Одесі зник офіцер Держприкордонслужби
17:27
Євросоюзу бракує 10 млрд євро інвестицій у штучний інтелект та блокчейн – ЄІБ
17:23
Рада зробила крок до заборони реклами та обмеження продажу електронних сигарет
17:23
відеоМіноборони створило новий боєприпас підвищеної дальності до "Градів"
17:10
У Польщі почався суд у справі про шпигунство, пов'язаній з Huawei
17:05
ФотоУкраїна та Єгипет домовились видавати одне одому в'язнів
16:56
60% українців вважають економічну ситуацію в країні поганою – опитування
16:53
Лукашенко попросив Путіна допомогти дістатися в Крим літаком
Усі новини...