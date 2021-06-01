У Німеччині почався експеримент з базовим доходом: 1200 євро щомісяця на 3 роки

У Німеччині розпочався експеримент із вивчення базового доходу, в рамках якого його учасники протягом трьох років дослідження отримуватимуть 1200 євро щомісяця протягом трьох років.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Понад 2 мільйони людей взяли участь у конкурсі, а відібрали для участі в експерименті 122 людини. Соціальний експеримент має на меті вивчення наслідків безумовного базового доходу.

Учасникам не треба було доводити соціальну незахищеність, протягом експерименту вони можуть працювати, скільки їм хочеться, або не працювати взагалі. Єдиний обов'язок - раз на пів року заповнювати онлайн-анкети.

Ще 1380 людей також заповнюватимуть анкети, однак отримуватимуть замість щомісячної стипендії лише символічне відшкодування. Обирали учасників за принципом лотереї.

Кошти на експеримент зібрали за допомогою пожертв: 150 тисяч приватних донорів зібрали на ці потреби 5,2 мільйона євро. Організатором акції "Мій базовий дохід" виступила однойменна неурядова організація з Берліна. Ініціатори переконані, що надання громадянам базового доходу без жодних передумов може розв'язати багато соціальних проблем, а люди з таким доходом жили б вільніше, креативніше і, зрештою, щасливіше.

"Ми перевіримо, чим же займатимуться люди, якщо дати їм на три роки матеріальну стабільність. Чи витрачатимуть вони гроші, чи відкладатимуть на чорний день. Чи ходитимуть вони на роботу, або працюватимуть за скороченим графіком? Чи стануть вони більш соціально свідомими? Чи жертвуватимуть більше?", - сказав керівник дослідження Юрген Шупп з Німецького інституту економічних досліджень.

Крім соціальних аспектів, досліджуватимуться й питання здоров'я. Наприклад, за допомогою проб волосся можна буде визначити зміни фактору стресу.

Критики вважають такого роду експерименти небезпечними лівими утопіями, які дають людям поледарювати за рахунок спільноти. Прибічники навпаки переконані, що безумовний базовий дохід - це ключ до розв'язання багатьох проблем. Зокрема, з огляду на зміну умов праці людей через автоматизацію економіки.